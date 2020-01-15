Взрыв газа прогремел в жилом доме в Уфе, есть пострадавшие

Уфа, 15 января. ГУ МЧС по Башкирии сообщает, что хлопок газа привел к обрушению потолка в одной из квартир жилого дома в Уфе.

По данным ведомства, инцидент произошел около пяти часов утра по местному времени в многоквартирном доме на Пекинской улице столицы Башкортостана.

«В результате хлопка бытового газа произошло обрушение потолка на втором этаже без последующего горения. Самостоятельно эвакуировались 28 человек. Пострадали три человека», — говорится в сообщении.

В данный момент на месте происшествия проводится разбор завала. К ликвидации последствий хлопка газа привлечены 36 человек и 11 единиц техники. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как пишут «Известия», одним из пострадавших стал подросток, которого доставили в больницу с переломами.