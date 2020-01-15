Отец Меган Маркл собирается давать против нее показания в суде

Лондон, 15 января. Томас Маркл, отец Меган Маркл, избранницы британского принца Гарри, готов дать в суде показания против своей дочери при рассмотрении дела о публикации ее личного письма британским таблоидом Mail on Sunday, сообщает издание Daily Telegraph.

Daily Telegraph пишет, что у него есть в расположении документы, свидетельствующие, что защита Mail on Sunday будет основываться на показаниях Томаса Маркла. Подчеркивается, что документы, поданные в Высокий суд Лондона, проливают свет на ухудшающиеся отношения Меган Маркл с отцом в период, когда состоялась ее свадьба с принцем Гарри.

Принц Гарри и новоиспеченная супруга в октябре 2019 года заявили, что будут подавать в суд на таблоид Mail on Sunday из-за публикации письма Меган к отцу. Тогда в очень эмоциональном и длинном заявлении принц обвинил некоторые британские СМИ в том, что они занимаются травлей его жены, публикуя лживую и оскорбительную информацию о ней. Принц Гарри убежден, что публикация личного письма герцогини Mail on Sunday стала способом манипулировать мнением читателей. По словам британского принца, письмо отредактировано и сокращено так, что искажается его содержание, в целях создания необходимого впечатления об авторе.

Британский таблоид тогда ответил, что не собирается идти на уступки и готов отстаивать законность публикации личного письма Меган Маркл.

Ранее британские СМИ сообщали, что Меган Маркл распространяла слухи о том, что у принца Уильяма есть любовница. По данным источника, в апреле 2019 года Кейт Миддлтон узнала, что Маркл распускает слухи о неверности ее мужа, принца Уильяма. Супруга принца Гарри сказала подружкам, что у Уильяма есть отношения с одной из близких подруг Миддлтон. А те поделились этой информацией со СМИ. Таблоиды пишут, что Маркл так и не смогла стать своей при дворе и в королевской семье чувствует себя чужой. А Кейт Миддлтон, напротив, считается эталоном поведения герцогини.