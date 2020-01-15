США хотят урезать военную помощь Ираку на случай вынужденного вывода своих войск

Нью-Йорк, 15 января. Администрация президента США начала подготовку к сокращению военной помощи Ираку в случае вынужденного вывода своих войск из страны.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на переписку между Госдепом и Министерством обороны США, американское внешнеполитическое ведомство работает над тем, чтобы не выделять Ираку обещанные ранее 250 млн долларов военной помощи. Госдепартамент планирует выяснить в профильном управлении Белого дома, возможно ли отозвать запрос на предоставление на эти же цели еще 100 млн долларов в 2021 году ввиду сложившейся ситуации в Ираке.

«Это не отменяет возможность того, что Конгресс снова рассмотрит вопрос о выделении военной помощи в случае изменения ситуации в Ираке», — цитирует газета попавшее в ее распоряжение письмо.

Издание отмечает, что администрация президента США еще не приняла окончательное решение по данному вопросу. Прорабатываются варианты того, какую часть финансовых средств, предназначенных Ираку, можно сократить или перенаправить на иные цели в случае вывода американских войск с иракской территории.

Ситуация в Ираке обострилась после убийства в пригороде Багдада генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, совершенного по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.

МИД Ирака назвал случившееся нарушением государственного суверенитета и заявил, что не допустит использования территории республики для нападения на третьи страны. Позже иракский парламент проголосовал за решения, обязывающие власти Ирака расторгнуть действующие соглашения с коалицией во главе с США по борьбе с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) и способствовать скорейшему выводу американских войск с территории страны.

Ранее RT сообщил, что США пригрозили Ираку санкциями в случае приобретения российских ЗРК С-400.

1 Организация запрещена на территории РФ.