Трамп раскритиковал Apple за отказ разблокировать телефоны преступников

Вашингтон, 15 января. Американский президент Дональд Трамп подверг критике компанию Apple за то, что производитель техники отказывается разблокировать смартфоны преступников для содействия следствию.

Ранее глава Министерства юстиции США Уильям Барр заявил, что Apple отказалась помогать в разблокировке телефона саудовского военнослужащего, устроившего стрельбу на военной базе Пенсакола в штате Флорида.

«Мы все время помогаем Apple в торговле и по многим другим вопросам, и, тем не менее, они отказываются разблокировать устройства, которые используют убийцы, торговцы наркотиками и многие другие опасные криминальные элементы», — написал президент США у себя в Twitter.

В самом Apple с доводами Трампа не согласны. Компания утверждает, что всегда делилась информацией с властями.

«Мы отвергаем утверждения, будто Apple не оказала существенной помощи в расследовании по стрельбе на базе во Флориде. Наши ответы на многочисленные запросы (правительства. — ФАН) всегда были своевременными и обстоятельными, мы продолжаем давать эти ответы», — сказано в ответе компании.

В декабре 2019 года в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелка, еще восемь человек были ранены. Нападавшим оказался курсант из Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Пентагон объявил о прекращении оперативной подготовки всех военнослужащих Саудовской Аравии, обучающихся в США, на неопределенный срок.

Позднее директор по контрразведке и безопасности Гарри Рид заявил, что Пентагон после стрельбы на военной базе, устроенной военнослужащим из Саудовской Аравии, проверил всех курсантов из этой страны и не нашел «непосредственных угроз». Однако, в понедельник генпрокурор Барр объявил, что США вышлют 21 саудовского курсанта — их заподозрили в связях с экстремистскими группировками и в хранении детской порнографии.