Востоковед Долгов указал на ключевую роль России в разрешении ливийского конфликта

Москва, 15 января. Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что благодаря усилиям России все стороны ливийского конфликта получили возможность начать работу по урегулированию ситуации в стране.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар положительно оценил итоги прошедшей в Москве встречи по Ливии. Лидер ЛНА взял двухдневную паузу для обсуждения подготовленного по результатам переговоров заявления, чтобы согласовать его детали с представителями ливийских племен.

По мнению Долгова, эта ситуация вполне естественна и не противоречит взятому ранее курсу на деэскалацию конфликта в Ливии.

«Это абсолютно нормальная ситуация. Конфликт в Ливии продолжается уже не первый год, для его прекращения необходимо сгладить множество углов, на что потребуется время. Но первые шаги уже сделаны, и произошло это по инициативе России», — сказал эксперт.

Он напомнил, что Хафтар представляет интересы всей страны, поэтому ему необходимо заручиться поддержкой представителей разных сил.

«Не стоит думать, что урегулирование ситуации произойдет моментально. Это сложный процесс. В этом отношении двухдневная пауза, которую взял Хафтар, не играет существенной роли. Поддержав российскую инициативу по прекращению огня, ЛНА уже показала свою нацеленность решить разногласия бескровным путем. Сейчас на повестке дня должна стоять планомерная работа по достижению этой цели. Это гораздо важнее любых громких заявлений, и у нас нет оснований полагать, что эта работа не ведется», — резюмировал Долгов.

Как пишет RT, 8 января в Стамбуле президент России Владимир Путин предложил руководителю Турции Реджепу Тайипу Эрдогану ввести режим прекращения огня с 12 января в Ливии. Ливийская национальная армия и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) поприветствовали инициативу Москвы и начали соблюдать перемирие в оговоренный срок. По мнению многих экспертов, этот шаг в урегулировании конфликта стал возможным благодаря международному авторитету Путина.

В понедельник в столице России прошли переговоры по Ливии с участием глав министерств иностранных дел и оборонных ведомств РФ и Турции, а также командующего ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара и руководителя ПНС Файеза Сараджа. Хафтар не стал подписывать составленное итоговое соглашение, попросив двое суток на обсуждение его с лидерами ливийских племен. Переговоры по деэскалации конфликта в Ливии продолжатся на международной конференции в Берлине 19 января.