Макаревич назвал «мразями» критиков Горбачева

Москва, 15 января. Известный музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич резко высказался в адрес людей, критикующих экс-президента Советского Союза Михаила Горбачева. Об этом он написал у себя в Facebook.

Музыкант считает, что последнего главу СССР критикуют люди с низким уровнем интеллекта.

«Интересно, что Горбачева поливают в сети д<...> именно те мрази, которым он дал свободу — в частности, заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило», — написал Андрей Макаревич.

Пользователи социальной сети были возмущены, некоторые даже поучаствовали в словесной перепалке с известным музыкантом.

«Только по себе не стоит судить. Горби Искариот предал государство и народ. Кто-то выиграл, как скажем деятели шоу-бизнеса, получившие возможность продавать свои услуги за более высокие цены и ставшие значительно более богатыми. Большинство многое проиграли», — написал в комментариях Иван Сидоров. «Дал свободу тем, кто до нее не дорос? Это называется «предал»? До свидания, Иван Сидоров», — категорично ответил Макаревич. «Малодушный тип этот Макаревич. И хам. Оскорбляет несогласных с его точкой зрения», — резюмировал подписчик.

«Музыканты, как и актеры, не самые умные в плане трактовки политики», — написал Voldemar Ozzy.

«Андрей, вы не правы, не все так однозначно... «Дать свободу» и уничтожить страну, это две разные «вещи»! Как и то, КТО и ЧТО поимел, после этого «дал». Вам, он дал возможность много зарабатывать и уже открыто! Мне, только что вернувшемуся из армии, развалины большой страны... Вокруг бандитизм, убийство, проституция, наркоши... Как выжил, один бог знает. А точнее, просто хотелось жить, иметь семью, детей...», — прокомментировал Петр Линев.

Как передает «Газета.ру», в 2019 году Макаревич также отмечался провокационными высказываниями, в частности он заявил, что россияне «привыкли гадить и что у них это осталось со времен татарского ига». По его словам, кочевник мусорит там, где живет, потому что завтра он будет уже находиться в другом месте, а россияне «во многом унаследовали эту скверную черту, к сожалению». При этом лидер «Машины времени» добавил, что его соотечественники зря обиделись на это его высказывание, и откуда произрастает «болезненное самолюбие», для артиста было и остается большой загадкой.