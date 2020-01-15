Глава дипломатии ЕС уверен, что конференция по Ливии в ФРГ улучшит ситуацию в стране

Париж, 15 января. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конференция в Берлине по Ливии может привести к улучшению ситуации в ближневосточной стране.

Заявление Борреля прозвучало во вторник на пленарной сессии Европейского парламента. Глава Евродипломатии отметил, что целью конференции, запланированной на 19 января, является консолидация режима прекращения огня и возобновление переговоров между сторонами конфликта.

«Нам, европейцам, стоит преодолеть наши разногласия по Ливии и действовать едино, чтобы противостоять нынешней ситуации. Германия уже предприняла шаги в этом направлении, объявив о намерении провести конференцию по Ливии в ближайшее воскресенье», — сказал Боррель.

Он опроверг утверждения ряда аналитиков о том, что ситуация в Ливии «выходит из-под контроля».

«Могу вам гарантировать, что прекращение огня будет осуществляться и что Берлинская конференция будет организована», — добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Напомним, 8 января в Стамбуле российский лидер Владимир Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану ввести в Ливии режим прекращения огня с 12 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) поприветствовали инициативу Москвы и начали соблюдать перемирие в оговоренный срок. По мнению многих экспертов, этот шаг в урегулировании конфликта стал возможным благодаря международному авторитету Путина.

В понедельник в столице России прошли переговоры по Ливии с участием глав министерств иностранных дел и оборонных ведомств РФ и Турции, а также командующего ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара и руководителя ПНС Файеза Сараджа. Следующие шаги по деэскалации ливийского конфликта могут быть предприняты в Берлине 19 января.