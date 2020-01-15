Самолет пролил авиатопливо на детскую площадку в США, пострадали более 20 человек

Лос-Анджелес, 15 января. Не менее 26 человек, из которых 17 дети обратились за медпомощью после того, как самолет пролил авиатопливо на детской площадке рядом с начальной школой в Лос-Анджелесе, Калифорния.

«По последним данным, количество обратившихся за медицинской помощью составляет 17 детей и девять взрослых. Все они получили незначительные травмы, нет необходимости в транспортировке в местную больницу из школы», — сообщает пожарная служба города.

Пожарные также подчеркивают, что приказа эвакуировать детей с места происшествия не было. Согласно экспертизе, пролитым веществом является авиатопливо. Сообщается, что для оказания помощи пострадавшим на место происшествия прибыли 70 пожарных работников и фельдшеров скорой помощи.

Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса (LAUSD) пишет в Twitter, что сброс авиатоплива случился в результате экстренной посадки самолета.

«Самолет, совершавший сегодня экстренную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса, сбросил топливо, пролетая над нашими школами. Ученики и сотрудники могли попасть под брызги топлива или надышаться парами. Врачи оказывают помощь тем, кто жалуется на раздражение кожи или проблемы с дыханием», — говорится в сообщении LAUSD.

В начале января на юге Калифорнии разбился небольшой одноместный самолет, в результате аварии погиб пилот. По данным правоохранительных органов, самолет был объят пламенем. Разбилась современная версия одноместного истребителя времен Второй мировой войны — небольшой самолет TM-1 Thunder Mustang, сообщило американское Федеральное авиационное управление.