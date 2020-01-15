Актриса Дроздова рассказала, что Волчек была против ее брака с Певцовым

Москва, 15 января. Актриса Ольга Дроздова рассказала, что худрук театра «Современник» Галина Волчек была резко настроена против ее брака с актером Дмитрием Певцовым.

Певцов и Дроздова стали гостями ток-шоу на телеканале «Россия 1», где рассказали об истории своих семейных отношений. Актриса сообщила, что Волчек, узнав о ее знакомстве с Певцовым, хотела воспрепятствовать их сближению и специально знакомила свою подопечную с богатыми людьми.

«На гастролях в Германии на выступление пришел господин Байер, владелец фармацевтической компании. Галина Борисовна сказала: «Иди сюда. Он не женат». Я сказала Байеру, что на следующий день улетаю в Россию. Он предложил улететь позже на его самолете», — рассказала Дроздова.

Она добавила, что в ходе гастролей в США Волчек познакомила ее с Джонсонами, владельцами компании Boeing.

«Мама семейства потом звонила и спрашивала, не хочу ли я поближе познакомиться с одним из ее сыновей», — отметила актриса.

Певцов добавил, что в итоге его супруга вышла замуж «и по любви, и за богатого».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Дроздову и Певцова заметили в ЗАГСе, после чего возникли слухи об их скором разводе. Актер опроверг домыслы, заявив, что его отношения с женой не омрачены никакими сложностями.

Дроздова вышла замуж за Певцова в 1994 году. В 2019-м супруги отпраздновали 25-летие совместной жизни. Звездная пара воспитывает сына Алексея, которому 12 лет.