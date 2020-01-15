Ионов оценил действия МО РФ на переговорах по Ливии в Москве как прорывные

Москва, 15 января. Урегулирование конфликта в Ливии по сирийской модели возможно при посредничестве других стран, прежде всего, России, считает эксперт движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. Действия Минобороны РФ на прошедших в Москве межливийских мирных переговорах эксперт назвал прорывными.

В интервью «Политике Сегодня» Ионов оценил прошедшие в Москве переговоры по урегулированию в Ливии как «конструктивный обмен мнениями» между двумя конфликтующими сторонами. По его словам, в ситуации, когда противоборствующие стороны не могут договориться сами, «Россия и Турция прекрасно справляются с ролью посредников».

Ранее Минобороны РФ заявило, что главным итогом переговоров по Ливии является достижение согласия ливийских сторон по бессрочному продолжению режима прекращения огня.

«Я считаю, что любое прекращение огня, начало любого нормального внутриполитического диалога это большая победа для любой страны, находящейся в кризисе, находящейся в состоянии гражданской войны, поэтому безусловно действия Министерства обороны РФ можно назвать прорывными и отвечающими современным вызовам», — заявил политолог.

Ионов выразил уверенность, что на конференции в Берлине 19 января есть шансы, что стороны подпишут двустороннее соглашение.

При этом Ионов добавил, что «достичь каких-либо промежуточных договоренностей в Ливии можно будет только при условии, что будут побеждены неуемные амбиции Сарраджа». Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж, по мнению политолога, «является военным преступником», с санкций которого производись пытки, преследования, террор.

Напомним, предложение ввести режим тишины в Ливии поступило со стороны президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств призвали стороны конфликта прекратить боевые действия с 12 января.

В Москве 13 января прошли переговоры с участием противоборствующих сторон в Ливии, передавала «Газета.ру». В ходе этой встречи удалось добиться бессрочного прекращения боевых действий. Присутствовавшая на переговорах делегация ПНС подписала составленного соглашение; фельдмаршал Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию, положительно отнесся к документу, но взял двое суток на размышление и вернулся на родину, чтобы обсудить его с лидерами поддерживающих ЛНА племен.

Все участники встречи подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Ливии. Многие эксперты выразили мнение, что ожидать от сторон соглашений на первой же встрече было бы наивно. Переговоры по тематике Ливии продолжатся 19 января в Берлине, где пройдет международная конференция.