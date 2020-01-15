Лавров дал оценку отношениям России и Индии

Москва, 15 января. Отношения России и Индии не подвержены влиянию «переменчивых внешнеполитических ветров», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете The Times of India.

В интервью, перевод которого публикует МИД РФ, Лавров обратил внимание на тот факт, что 2020 год является для России и Индии особенным: 20 лет назад была подписана Декларация о стратегическом партнерстве. Сегодня, по словам министра, развитие отношений с Нью-Дели является внешнеполитическим приоритетом для Москвы.

«С удовлетворением констатирую, что российско-индийские связи отличаются самодостаточностью, не подвержены влиянию «переменчивых внешнеполитических ветров». Регулярные встречи лидеров, растущая динамика контактов на всех уровнях — яркое тому подтверждение», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что наращивание взаимодействия двух стран «отвечает коренным интересам наших народов, задачам укрепления международной и региональной безопасности и стабильности».

Во вторник Лавров с рабочим визитом прибыл в республику Шри-Ланку. В Коломбо у него прошли переговоры с коллегой Динешом Гунаварденой, а также встречи с президентом Нандасеной Готабаей Раджапаксой и премьер-министром Махиндой Раджапаксой.

В среду состоится встреча Лаврова с его индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром в Нью-Дели. Стороны планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Глава МИД РФ также примет участие в ежегодной международной политологической конференции Raisina Dialogue.