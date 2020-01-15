Лавров рассказал о поэтапном отказе от доллара в экономике РФ

Москва, 15 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия на фоне санкций США продолжает поэтапную дедолларизацию экономики и расширение расчетов в национальных валютах.

Об этом Лавров сообщил в интервью изданию Times of India. По его словам, Россия с основными партнерам, в число которых входит Индия, продолжает работу над механизмами, способными снизить влияние санкций на развитие двусторонних связей.

«На фоне все более агрессивного задействования администрацией США финансовых инструментов санкционного давления Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», — отметил министр.

Расширение расчетов в национальных валютах, заявил Лавров, остается одним из приоритетных направлений.

«В прошлом году заключены соответствующие межправительственные соглашения о расчетах и платежах с Китаем и Турцией. В рамках БРИКС достигнуты договоренности о взаимном открытии центральными банками соответствующих корсчетов», — добавил глава МИД РФ.

Министр указал, что дедолларизацию Москва рассматривает в качестве объективной реакции на «непредсказуемость экономической политики США» и «злоупотребление Вашингтоном статусом доллара».

Как пишет «Газета.ру», ранее французские СМИ назвали дедолларизацию «инструментом на службе дипломатии», сплачивающим страны БРИКС против США.