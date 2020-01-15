Лавров рассказал о совместной работе РФ и Индии по устранению торговых барьеров

Нью-Дели, 15 января. Россия и Индия пытаются устранить взаимные торговые барьеры и преодолеть несимметричность налогообложения иностранного бизнеса ради развития инвестиционной привлекательности, сообщает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы плодотворно взаимодействуем в стратегических областях. Российские компании готовы активно подключаться к программе «Делай в Индии». Они, несомненно, заинтересованы в гармонизации и оптимизации импортно-экспортных процедур, упрощении и стандартизации технических, санитарных и фитосанитарных требований», — говорит глава МИД РФ

По словам Лаврова, сдерживающим фактором остается несимметричность условий налогообложения иностранного бизнеса в Индии по сравнению с действующим в Российской Федерации режимом в отношении индийских предпринимателей. Сообщается, что стороны проводят консультации по устранению торговых ограничений для повышения привлекательности внутренних рынков.

Как говорит Лавров, на данный момент РФ и Индия работают над изменением структуры двусторонней торговли, чтобы уйти от торговли сырья к продукции с высокой добавленной стоимостью. По словам министра иностранных дел, для этого необходимы совместные проекты в высокотехнологичных отраслях.

«Прислушиваясь к пожеланиям деловых кругов, стремимся создать максимально благоприятные предпосылки для выхода российского бизнеса на индийский рынок. Уверены, что подобного настроя придерживаются и индийские партнеры», — резюмировал Сергей Лавров.

Также глава МИД РФ отметил, что Россия на фоне санкционных мер США продолжает поэтапную дедолларизацию экономики и расширение расчетов в нацвалютах.