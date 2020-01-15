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Республика Сербская подтвердила намерение не вступать в НАТО

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Республика Сербская подтвердила намерение не вступать в НАТО

Белград, 15 января. Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подтвердил намерение Республики Сербской не вступать в НАТО и сохранять военный нейтралитет.

Об этом Додик сообщил в программе национального телевидения РТС «Знак вопроса».

«В принятом плане реформ говорится, что он не предусматривает членство Боснии и Герцеговины в НАТО, и для любого движения в сторону НАТО будет необходимо решение Президиума Боснии и Герцеговины. Военный нейтралитет — наша цель, мы не хотим НАТО на границе Сербии. Нигде в документе не говорится об интеграции в НАТО», — рассказал он.

В интервью ТАСС Додик заявил, что Республика Сербская испытывает давление по поводу вступления в Североатлантический альянс. По его словам, Запад хотел бы видеть все страны в НАТО, но у республики нет намерения менять военный нейтралитет. Додик отметил, что вступление в альянс после бомбардировок в 1999 году оправдало бы преступную агрессию НАТО в отношении Югославии.

Республика Сербская подтвердила намерение не вступать в НАТО

Согласно конституции, Федерация Боснии и Герцеговины состоит из мусульманско-хорватской Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, занимающих примерно по половине территории, а также округа Брчко. С момента принятия в 1995 году Дейтонских соглашений, положивших начало созданию Федерации БиГ, продолжается процесс ограничения самостоятельности Республики Сербской.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Милорад Додик заявил, что хотел бы посетить российский Крым.

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Источник: ТАСС
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