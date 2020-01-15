Расшифровку черных ящиков сбитого в Иране «Боинга» проведут на Украине 20 января

Киев, 15 января. Международная экспертная группа приступит к расшифровке черных ящиков сбитого в Тегеране украинского «Боинга» 20 января 2020 года, сообщает директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

По словам Рувина, 15 января в Киев прибудут специалисты и председатель авиационного бюро Ирана, которые 20 января приступят к расшифровке бортовых самописцев.

«Расшифровку черных ящиков сбитого «Боинг» проведут на Украине. 15 января сюда приезжает председатель авиационного бюро Ирана и все специалисты, 20 числа начнется расшифровка черных ящиков», — говорит директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Он сказал, что опознание жертв аварии еще не завершено, подчеркнув, что для опознания используют анализ ДНК.

«Поставлена задача президентом Ирана, чтобы к 19 января все останки передать», — говорит Рувин.

Как утверждает Александр Рувин, украинские эксперты быстро пришли к выводу, что в самолет попала ракета.