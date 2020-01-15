Американская разведка проверяет данные об атаке «русских хакеров» на Burisma

Вашингтон, 15 января. Американская разведка изучает данные, которые указывают на попытку якобы связанных с РФ хакеров атаковать сервера украинской компании Burisma. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на координатора аппарата директора Нацразведки США по обеспечению безопасности выборов в стране Шелби Пирсон.

В понедельник американская газета The New York заявила об атаке «хакеров из России» на украинскую компанию Burisma. Издание утверждает, что атака якобы была предпринята с целью добыть потенциально компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене и его сыне Хантере. Целью хакеров было получить доступ к логинам и паролям сотрудников Burisma Holdings.

Журналисты Bloomberg поинтересовались у Пирсон, действительно ли предполагаемые атаки на Burisma были организованы, чтобы добыть компрометирующую информацию о Байдене и его сыне.

«Прежде чем делать какие-либо выводы о мотивах, мы всегда стараемся изучить все возможные варианты», — ответила Пирсон, добавив, что в разведывательном сообществе изучают возможность такого развития событий.

Напомним, сейчас в США проходит расследование в рамках возможного импичмента Дональда Трампа. Скандал разгорелся из-за телефонных переговоров президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Трампа обвинили в превышении президентских полномочий за возможное оказание давления на Зеленского с целью убедить последнего начать расследовать коррупционную деятельность сына Байдена на Украине. В обмен на это Трамп обещал Зеленскому финансовую и военную помощь.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента, призывал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании.

По мнению экспертов, 76-летний Джо Байден имеет самые высокие шансы составить конкуренцию Дональду Трампу на предстоящих выборах в 2020 году среди всех остальных оппонентов нынешнего президента США.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя обвинения в адрес «русских хакеров», отметил, что Запад продолжает распространять ложную информацию, не подкрепляя ее доказательствами. Сенатор уверен, что Россия стала основным фактором внутриполитической борьбы в США.