Депутат Госдумы Нилов предупредил о скорой ненужности многих профессий

Москва, 15 января. Многие профессии в России могут оказаться невостребованными в будущем. Такое предположение выдвинул председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат прокомментировал недавнее заявления министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который призвал не запугивать россиян роботизацией и следующей из нее массовой безработицей. Как отметил Нилов, массовая безработица россиянам не грозит, но рынок труда ждут определенные изменения.

«Завтра не появится миллион безработных из-за роботов, это очевидно. Но многие профессии будут не востребованы. Если у человека не будет желания получать дополнительное образование для соответствия требованиям, это может привести к отсутствию к нему интереса как к работнику», — приводит слова министр RT.

Он добавил, что согласен с министром труда относительно того, что с рынком труда в России ничего сверхъестественного не произойдет. Как отметил Нилов, роботизация не приведет к тому, что миллионы граждан не останутся без работы в один миг. Также он напомнил, что если человек продолжает заниматься самообразованием на протяжении всей жизни, то он сумеет добиться успеха на рынке труда.

Напомним, что почти каждая десятая компания в России планирует провести сокращение персонала в 2020 году. Об этом ранее сообщили специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей.

По словам экспертов, этот показатель оптимистичный, так как годом ранее о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме. Около 50% работодателей рассчитывают на увеличение окладов в 2020 году.

В службы занятости заявлено около 1,7 миллиона вакансий. Кроме того, в следующем году, по оценке экспертов, ожидается рост реальных заработных плат на 2%.