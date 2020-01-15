Коновалов назвал прорывом состоявшиеся в Москве переговоры по Ливии

Москва, 15 января. Переговоры по Ливии в Москве с достижением согласия сторон о бессрочном продолжении режима прекращения боевых действий стали настоящим прорывом в урегулировании ливийского конфликта.

По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, сам факт встречи и переговоров в Москве фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара с представителями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа — это уже прорыв.

«Хотя Хафтар не подписал итоговое соглашение, его позиции и требования вполне обоснованы. Он требует роспуска многочисленных террористических формирований, действующих на стороне ПНС. В целом же Москва добилась прорыва в урегулировании ливийского конфликта», — считает военный эксперт.

По мнению специалиста, западные страны длительное время только усугубляли обстановку в Ливии, жители которой хотят мира и спокойствия. Стороны, вовлеченные в конфликт, видят в Российской Федерации посредника, которому под силу положить конец гражданской войне в североафриканской стране. Таким образом, Россия становится основным игроком по урегулированию на Ближнем Востоке.

13 января 2020 года в Москве прошли переговоры по Ливии с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. В них также приняли участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Однако после стало известно, что Саррадж отказался от встречи с Хафтаром. Фельдмаршал Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения о перемирии с ПНС Ливии. На некоторое время подписание документа отложили, но режим тишины в африканском государстве продолжает действовать.