Спецслужба США обнаружила опасную уязвимость в Windows

Вашингтон, 15 января. Агентство национальной безопасности США обнаружило новую уязвимость в операционных системах компании Microsoft. Сотрудников корпорации уже известили об этом, передает агентство Bloomberg.

Источники издания сообщили, что уязвимостью является недоработка, которой могут воспользоваться киберпреступники для получения незаконного доступа к информации. Уязвимость касается криптографических компонентов операционных систем Windows. Источники не уточнили, о каких конкретно версиях Windows идет речь.

Представители компании Microsoft сообщили газете The Washington Post, что уже устранили недоработку. При этом там заявили, что ранее сотрудники АНБ США, выявив похожую уязвимость, примерно в течение пяти лет пользовались ею для осуществления кибератак при помощи специально разработанной программы EternalBlue.

Ранее сообщалось, что 14 января техническая поддержка и обновление операционной системы Windows 7 официально была остановлена, передавала «Газета.ру». В Microsoft отметили, что «переход может быть сопряжен со сложностями», в связи с этим специалисты хотят «оказать содействие с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше».

Компьютеры с ОС Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, продолжат функционировать, однако обновлений для нее уже не будет, а Microsoft не станет оказывать техподдержку.