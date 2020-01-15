Командование США заявило об отсутствии жертв при обстреле базы в Ираке

Багдад, 15 января. Официальный представитель сил возглавляемой США коалиции полковник Майлз Кэггинс прокомментировал недавний обстрел военной базы в Ираке к северу от Багдада. По его словам, военнослужащие коалиции не пострадали.

«Войска коалиции не были затронуты в результате этой небольшой атаки на базу «Аль-Тажи», — написал Кэггинс в Twitter.

Ранее сообщалось, что военная база Аль-Тажи, расположенная к северу от иракской столицы, была обстреляна реактивными снарядами неустановленной системы залпового огня.

Ранее Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) пообещал ответить американцам на убийство генерала Касема Сулеймани, которое произошло в ночь на 3 января. В итоге 8 января ряд американских баз в Ираке подвергся ракетному удару.

США с 29 декабря наносят удары по шиитским группировкам в Ираке. 5 января иракский парламент принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Пригрозив Ираку «беспрецедентными санкциями», американский президент Дональд Трамп отказался выполнять законные требования иракских властей.