Посол Украины в США Ельченко отметил «химию» между Зеленским и Трампом

Киев, 15 января. Отношения Украины и США очень теплые, а между главами государств Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом есть «какая-то химия», сообщил украинский посол в США Владимир Ельченко.

«Чувствуется, что между ними есть какая-то «химия». Это вдохновляет, потому что от личных отношений между главами государств очень многое зависит», — заявил украинский дипломат.

По его мнению, несмотря на то, что у Киева гораздо меньше возможностей, чем у США, украинская сторона должна быть готовой помогать.

«Главное для нас — это показать обратную реакцию... Что мы не просто благодарны США, но и готовы помогать, когда это нужно», — считает Ельченко.

Ранее Владимир Ельченко с 2010 по 2015 год был послом Украины в Российской Федерации. Затем он занимал должность постоянного представителя Украины при ООН. С 6 января 2020 года официально выполняет обязанности посла Украины в США.

В декабре 2019 года украинский дипломат успел отметиться неоднозначным высказыванием, передает «Газета.ру». Он заявил, что россияне, работающие в ООН, являются агентами ФСБ.

«Российские кадры работают на спецслужбы или, в более мягком варианте, на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть в рамках ООН», – утверждает посол.

По его мнению, несколько сотен российских сотрудников, работающих в секретариате ООН скрыто оказывают влияние на работу всемирной организации. Также он подчеркнул, что многие страны «на 100%» зависят от России, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН.