Военный эксперт Коновалов назвал усилия РФ по Ливии базой для урегулирования конфликта

Москва, 15 января. Усилия России по мирному урегулированию в Ливии позволили очертить базу для выстраивания стратегии прекращения войны. С таким мнением выступил военный эксперт Иван Коновалов, подводя итоги прошедшей встречи.

«Москва выстраивает стратегию ливийских переговоров на базе того, что государство должно быть неделимым, суверенным и единым. На этой основе уже удалось продвинуться в вопросе заключения бессрочного перемирия между армией фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА, — Прим ФАН.) Халифы Хафтара с делегацией так называемого Правительства национального согласия (ПНС, — Прим ФАН) Ливии Файеза Сарраджа. Это перспективная основа для развития переговорных позиций», - приводит слова эксперта издание «Экономика сегодня».

Как отметили ранее в Минобороны РФ, все стороны, присутствовавшие на переговорах, подтвердили приверженность сохранению суверенитета и территориальной целостности Ливии. Также была отмечена приверженность бескомпромиссной борьбе с терроризмом.

В понедельник в Москве прошли переговоры по Ливии с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. В них также приняли участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Однако после стало известно, что Саррадж отказался от встречи с Хафтаром. Фельдмаршал Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения о перемирии с ПНС Ливии. На некоторое время подписание документа отложили, но режим тишины в африканском государстве продолжает действовать.