США угрожают Ираку санкциями за покупку российских С-400

Вашингтон, 15 января. Первым зампомощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Джои Худ заявил, что США могут ввести санкции против Ирака в случае приобретения страной российских систем ПВО С-400.

Ранее стало известно, что Ирак рассматривает возможность закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и начал консультации об этом с Москвой.

«Мы должны получить С-400, особенно после многочисленных разочарований, когда американцы не давали нам подходящее оружие», — приводит «Газета.ру» слова члена комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Карима Алави.

В ответ Госдеп США «посоветовал» Багдаду не приобретать комплексы ПВО в России.

«Закупка С-400, вероятно, спровоцирует введение санкций, так что мы советуем нашим партнерам не делать таких закупок», — заявил Худ.

Ирак стал не первой страной, получившей угрозу введения санкций со стороны США за приобретение систем С-400 в России. В августе прошлого года представитель Госдепартамента Хизер Науэрт предупредила о возможности введения Вашингтоном ограничений против государств по всему миру в случае приобретения ими российских комплексов ПВО.

Особый гнев со стороны США вызвала покупка С-400 Турцией, которая является союзником Соединенных Штатов по НАТО. Россия поставила Анкаре четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов, после чего Турцию исключили из программы создания новейшего многоцелевого истребителя F-35.

Армия Индии также закупила у России С-400, заявив, что не боится американских санкций. Контракты на поставку систем были подписаны с Китаем и Саудовской Аравией.

С-400 «Триумф» — современный российский зенитно-ракетный комплекс, не имеющий аналогов в мире, предназначенный для поражения всех средств воздушно-космического нападения на высотах от 10 метров до 27 километров.