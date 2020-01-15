Премьер Канады попросил у Зеленского помощи в опознании жертв крушения «Боинга»

Киев, 15 января. Власти Канады обратились к Украине за помощью при опознании жертв авиакатастрофы украинского самолета в Иране, на борту которого, среди прочего, находились граждане Канады. Об этом сообщает пресс-службе офиса украинского лидера.

«[Премьер-министр Канады] Джастин Трюдо попросил содействия у Владимира Зеленского в диалоге с иранскими властями при идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады», - говорится в сообщении.

Как сообщается, украинский президент выразил готовность сотрудничать с Канадой. По его словам, украинские специалисты, а также дипломаты готовы работать совместно с канадскими коллегами в Тегеране.

Отмечается, что Трюдо поблагодарил Зеленского за его усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту крушения «Боинга». Трюдо и Зеленский обсудили дальнейшее сотрудничество по данному вопросу, а также работу группы координации и реагирования, которые возглавляют министры иностранных дел тех стран, чьи граждане стали жертвой авиакатастрофы.

Напомним, что украинский пассажирский самолет «Боинг-737» 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана. На борту лайнера находились граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана — все они погибли.

Впоследствии власти Ирана взяли на себя ответственность за авиакатастрофу. Официальные лица заявили, что из-за активизации военных действий со стороны находящихся в Ираке сил США средства ПВО Ирана были приведены в боевую готовность, что и повлекло за собой крушение самолета.

Министр иностранных дел Сирии Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной трагедии стал человеческий фактор. При этом он подчеркнул, что роковая ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.