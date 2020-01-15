New York Times опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский «Боинг»

Нью-Йорк, 15 января. Американская газета The New York Times опубликовала новое видео, на котором предположительно запечатлен момент попадания ракет в «Боинг» «Международных авиалиний Украины», сбитый в небе над Ираном.

Видео размещено на сайте издания, в редакции которого подчеркивают, что удалось подтвердить подлинность записи. Утверждается, что кадры засняла камера наблюдения, установленная на крыше дома неподалеку от иранского военного объекта, с территории которого были выпущены ракеты.

На видеозаписи видно, как предположительно две ракеты взлетают в небо, поражая некую воздушную цель, что сопровождается вспышками. Спустя некоторое время в небе становится видно движущийся объект, которым, по данным газеты, является горящий лайнер.

Авторы статьи отмечают, что «Боинг» продолжал движение еще какое-то время после попадания ракет, что подтверждается видеозаписью. По их мнению, связь с самолетом была потеряна после первого удара.

Ранее New York Times одной из первых опубликовала видеозапись, на которой был якобы запечатлен момент попадания ракеты в самолет, взлетающий из аэропорта Тегерана. Накануне стало известно, что житель Ирана, предположительно снявший это видео, задержан Корпусом страже Исламской революции для выяснения обстоятельств.

«Боинг-737-800», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января через несколько минут после взлета. На борту находились 176 человек, в том числе граждане Канады, Ирана, Великобритании, Швеции, Германии и Афганистана — все они погибли.

Впоследствии власти Ирана взяли на себя ответственность за случившееся, указав, что причиной трагедии стал человеческий фактор на фоне кризисной ситуации, наступившей из-за «авантюризма» США.