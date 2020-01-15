Лидер республиканцев назвал дату начала процедуры импичмента Трампа в Сенате

Вашингтон, 14 января. Процедура импичмента президента США Дональда Трампа в виде судебного процесса может начаться в Сенате Конгресса уже 21 января, заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Макконнелл сообщил журналистам во вторник, что предварительные этапы могут пройти на этой неделе, что даст возможность парламентариям начать судебное разбирательство в следующий вторник, 21 января.

Судебный процесс в Сенате начнется только после того, как Палата представителей Конгресса передаст сенаторам обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. Предполагается, что это произойдет после голосования в среду. Это также даст возможность выделить средства из бюджета на проведение судебного процесса в Сенате.

Обвинительное заключение в отношении Трампа было утверждено в Палате представителей в середине декабря. Далее материалы должны быть переданы в Сенат, где большинство составляют республиканцы, на поддержку которых рассчитывает президент США. Временных рамок для рассмотрения дела нет, что дает возможность демократам затягивать передачу обвинения в Сенат вплоть до президентских выборов 2020 года. В этом случае Трамп может быть лишен шансов быть оправданным в верхней палате парламента.

Трамп стал третьим президентом в истории США, кому объявили импичмент. По мнению демократов, он задерживал одобренную Конгрессом военную помощь Киеву, требуя от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына Джо Байдена Хантера, передавала «Газета.ру». Демократы указывают, что Трамп якобы превысил свои полномочия, после чего создавал препятствия проведению расследования по данному факту.

Сам глава Белого дома утверждает, что всего лишь требовал от украинских властей усилить борьбу с коррупцией в стране.