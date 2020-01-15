В Госдепе убеждены, что уход США из Ирака приведет к активизации ИГ

Вашингтон, 15 января. В Госдепартаменте США убеждены, что вывод американских военных с территории Ирака приведет к возвращению «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), заявил первый заместитель помощника государственного секретаря по Ближнему Востоку Джои Худ.

По словам американского чиновника, вывод войска США повлечет за собой эффект домино.

«Если проголосовать за выход военных сил США, силы коалиции уйдут за ними, сразу же за ними пойдут инвесторы, и так далее — получится эффект домино... Потом, вполне вероятно, ИГ1 вернется», — говорит Джои Худ.

Он убежден, что каждый этап такого развития событий вызовет определенные проблемы. К примеру уход инвесторов — к проблемам с банковской системой.

«Стратегические партнеры, когда в их отношениях наступают проблемы, садятся и говорят о том, каков путь вперед... Мы хотим сесть и поговорить о том, какой вариант сработает», —отмечает зампомощника госсекретаря США.

Как сообщает «Газета.ру», США грозят санкциями Ираку, в случае покупки страной российских зенитных ракетных систем С-400.

Эксперты считают, что после нескольких провокаций США призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США), вновь обретает актуальность.

«Прецедент на Ближнем Востоке покажет, что позиции США можно и нужно теснить ради собственных национальных интересов. Американцы это понимают, потому зубами и когтями вцепятся в Ближний Восток, стараясь закрепиться в нем. А когда им это не удастся, сценарий «Янки, гоу хоум!» приобретет уже общемировой характер», — комментирует ситуацию вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по автоколонне недалеко от аэропорта в Багададе, убив иранского генерала Касема Сулеймани. Действия Вашингтона обострили ситуацию на Ближнем Востоке и привели к гибели людей, летевших в украинском «Боинг-737» из Тегерана в Киев. 8 января американский беспилотник вторгся в воздушное пространство Ирана, прикрывшись пассажирским лайнером. В результате самолет был сбит по ошибке силами иранской ПВО.

1 Организация запрещена на территории РФ.