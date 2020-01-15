Подписчики не узнали «помолодевшую» Пугачеву

Москва, 15 января. Алла Пугачева удивила своих подписчиков в Instagram своим «помолодевшим» селфи. Фанаты уже начали подозревать, что 70-летняя певица сделала пластическую операцию, однако оказалось, что Пугачева просто сделала эффектный макияж.

14 января Алла Пугачева опубликовала фото с поздравлением со Старым Новым годом у себя в Instagram.

«Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все старое обновится», — поздравила своих подписчиков звезда отечественной эстрады.

Поклонники певицы обратили внимание на то, обновилась сама Алла Борисовна. По мнению фанатов, Примадонну было не узнать — она выглядела значительно моложе своих лет и была очень похожа на свою дочь, Кристину Орбакайте.

«Хотела бы я так выглядеть в таком прекрасном возрасте», — @galinazhuravleva. «Это шутка? Кто это? Не верю», — @olga.mironovna. «Вообще не узнала. До сих пор не пойму кто это», — @allakomarova329. «Выглядите потрясающе! И как Вам это удается...» — @asiya.magomedova.01. «На этой фотографии сходство с Кристиной», — @roza.yakimova. «Алла и Кристина сейчас одно лицо! Счастья до неба, девочки!» — @riapolova.valentina. «Я думала это Кристина! Очень похожи!» — @jamilya_ergeshova. «Вы здесь с доченькой Кристиной как 2 капли воды похожи...» — @anele.kaiser.

Подписчики даже начали подозревать, что Алла Пугачева решила воспользоваться услугами пластического хирурга.

«Боюсь за Аллу Борисовну. Опять операция? Это вредно. Но эффект на лицо — молода, красива и дай бог, вечна!» — @Kalinbetolga.

Но как раньше заявляла сама Пугачева, ей запретили делать операции.

«Я могу так накраситься, что лицо будет выглядеть похудевшим, осунувшимся — и вы решите, что я сделала пластику. А пластику мне врачи делать запретили из-за проблем с сердцем. Так что придется мне стареть красиво», — говорила певица.

«Сердечки» под обновленным имиджем певицы поставили такие знаменитости, как Дима Билан, Яна Рудковская, Зиверт и ее бывший зять Владимир Пресняков.