Во Владимирской области сотрудники Росгвардии задержали сбившего ребенка водителя

Владимир, 15 января. Сотрудники Росгвардии в городе Александров Владимирской области задержали автомобилиста, который сбил ребенка и пытался скрыться с места ДТП.

По данным пресс-службы Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны в ходе патрулирования увидели, что неизвестный водитель сбил на пешеходном переходе ребенка, после чего попытался скрыться. Росгвардейцы вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи и экипаж ДПС.

«Одновременно с этим, включив спецсигналы, сотрудники начали преследование правонарушителя и потребовали по громкоговорителю, чтобы он остановился. Требование стражей правопорядка гражданин выполнил», — говорится в сообщении.

Нарушителя передали прибывшим сотрудникам ГИБДД. Пострадавший ребенок доставлен в больницу. По данному факту проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что во Владивостоке таксист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.