Авиабаза Т-4 в сирийском Хомсе была атакована самолетами ВВС Израиля

Дамаск, 15 января. Израильские ВВС нанесли удар по военному аэродрому на востоке сирийской провинции Хомс, сообщило агентство SANA.

По данным сирийского государственного информационного агентства, удар был нанесен ракетами и беспилотными летательными аппаратами ВВС Израиля по военному аэродрому «Тифор» (Т-4). Уточняется, что средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку, поразив несколько целей.

«Есть сообщения, что аэродром «Тифор» был атакован с беспилотников и ракетами, часть из которых удалось сбить», — пишет агентство.

Накануне телеканал «Аль-Ахбар» сообщил, что авиабазу «Тифор» атаковал военный самолет, выпустивший несколько ракет, большая часть из которых была уничтожена в воздухе средствами ПВО Сирийской Арабской Республики.