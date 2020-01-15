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Замглавы Института стран СНГ заявил о намерении Польши выставить РФ счет за Вторую мировую

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Замглавы Института стран СНГ заявил о намерении Польши выставить РФ счет за Вторую мировую

Москва, 15 января. Польша намерена предпринять попытку потребовать репарации от всех участников Второй мировой войны, выставив себя ее главной жертвой. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Как отметил Шишкин, недавний отказ польских властей праздновать 75-летие освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков кроется именно в этом.

«Поляки используют историческую политику сейчас для того, чтобы объявить себя главной жертвой Второй мировой войны, которой все должны – и Германия, и Советский Союз, потому что они пострадали ото всех, — приводит его слова издание «Политнавигатор».

Он напомнил, что идея возложить ответственность за Вторую мировую войну на Третий Рейх вместе с Советским Союзом пришла полякам в 2009 году, когда была принята соответствующая резолюция польского парламента. Отказ отмечать освобождение Варшавы полностью вписывается в их историческую политику. Согласно новому курсу Варшавы, Польша якобы является главной жертвой той войны, которой все обязаны выплатить репарации.

«Германии они выставили на несколько сотен миллиардов долларов счет, уверяю вас – пройдет некоторое время и они попытаются выставить счет Советскому Союзу, то бишь, Российской Федерации. Дальше они вспомнят французов и англичан, которые им наобещали много, но предали», — заключил Шишкин.

Напомним, ранее бывший лидер Польши Лех Валенса раскритиковал нынешние власти страны за отказ пригласить российского президента Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с вердиктом текущего главы республики не ехать на мероприятия в Иерусалим.

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Источник: ПолитНавигатор
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