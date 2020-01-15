Богданов обсудил с послом КНР урегулирование кризиса в Ливии

Москва, 15 января. Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обсудили урегулирование конфликта в Ливии после прошедших в российской столице межливийских мирных переговоров, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Во вторник состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Богданова с послом Китая. В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что встреча прошла в доверительной обстановке.

Стороны обменялись мнениями «по ключевым вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на задачи скорейшего урегулирования кризиса в Ливии с учетом итогов межливийских мирных переговоров в Москве 13 января в контексте подготовки к международной конференции в Берлине».

Ранее ливийскую проблематику, а также подготовку к Берлинской конференции по Ливии Богданов обсудил в том числе с послами Турции, Египта, Китая и Германии.

В Москве 13 января прошли переговоры с участием противоборствующих сторон в Ливии. В ходе этой встречи удалось добиться бессрочного прекращения боевых действий. Присутствовавшая на переговорах делегация ПНС подписала составленного соглашение; фельдмаршал Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию, положительно отнесся к документу, но взял двое суток на размышление и вернулся на родину, чтобы обсудить его с лидерами поддерживающих ЛНА племен.

Все участники встречи подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Ливии. Кроме того, проведение подобной встречи в Москве создает благоприятные условия для организации Берлинской конференции по Ливии, которая намечена на 19 января.