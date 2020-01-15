Пентагон назвал причину частых отказов продавать за рубеж ЗРК Patriot

Вашингтон, 15 января. США отказывают многим партнерам в вопросах поставки зенитных ракетных комплексов Patriot, так как те часто требуют от Вашингтона делиться техническими данными об этих системах и налаживать их частичное производство на своей территории, заявила журналистам замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

Журналисты поинтересовались у Лорд вопросом поставок за рубеж Россией и Штатами ЗРК С-400 и Patriot. При этом журналист озвучил мнение военных экспертов, заявлявших неоднократно, что США уступают России, поскольку С-400 лучше Patriot в техническом плане и, что немаловажно, дешевле.

По словам представителя Пентагона, в случае с американским Patriot зарубежные партнеры по военно-техническому сотрудничеству «хотят передачи неимоверного объема технических данных, а также налаживания существенных объемов производства на своей территории». Однако, подчеркнула Лорд, «такой аппетит невозможно удовлетворить» в связи с запретами, прописанными в американском законодательстве.

Она также подчеркнула, что Вашингтон не собирается допускать ситуации, при которой у иностранных партнеров окажутся в распоряжении и С-400, и американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

«F-35, по существу, является компьютером в небе, который «разговаривает» со всеми другими средствами США, будь то истребители или иные системы, на земле. А С-400 является системой, собирающей информацию об этом. Мы не позволим, чтобы об одном из наиболее наших ценных средств собирали [данные] на постоянной основе», — цитирует слова Лорд ТАСС.

Напомним, поставки ПВО С-400 Турции вызвали кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в эксплуатацию в апреле 2020 года. Как сообщала «Газета.ру», американский президент Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, потому что Анкара согласилась на покупку российских С-400.

США также ввели санкции в отношении Турции в ответ на закупку Анкарой российских ЗРК С-400. Они ограничивают продажу американского оружия Турции и касаются официальных лиц страны, отвечающих за поставки вооружений в Сирию, передавал RT.