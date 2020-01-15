КСИР задержал автора видео с попаданием ракеты в украинский «Боинг»

Тегеран, 15 января. Житель Ирана, запечатлевший и разместивший в Сети видеоролик, где якобы ракета попадает в украинский лайнер был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженные силы Ирана) для проведения допроса.

Сообщается, что целью задержания является выяснение деталей и обстоятельств происшествия. Итоги следственных мероприятий будут представлены общественности.

Официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил, что в стране уже прошли первые аресты по делу о крушении украинского самолета. Однако подчеркивается, что деталей насчет этих арестов пока нет, передает «Газета.ру».

Напомним, что украинский пассажирский самолет «Боинг-737» 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана. На борту лайнера находились граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана — все они погибли.

Власти Ирана взяли на себя ответственность за авиакатастрофу, заявив, что причиной крушения стала ошибка сил ПВО, которые были приведены в боевую готовность из-за активизации военных действий со стороны США. Перед этим Соединенные Штаты нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате чего погиб иранский генерал Касем Сулеймани, который командовал спецназом «Аль Кудс».