Один человек погиб, 4 пострадали при взрыве на нефтехимическом заводе в Каталонии

Барселона, 15 января. Несколько человек получили ранения, еще один погиб в результате взрыва и пожара на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона, расположенной в Каталонии. Об этом сообщает газета Mundo со ссылкой на официальные источники.

По предварительным данным, погибший скончался из-за обрушения дома, который находился недалеко от места взрыва. Сейчас ведется расследование, чтобы уточнить, было ли обрушение связано со взрывом.

Мэр Таррагоны подтвердил, что причиной смерти человека стали последствия от взрывной волны.

Также сообщается о четырех пострадавших в результате инцидента. Их состояние оценивается как тяжелое.

Данных о токсичном облаке не поступало, но жителям посоветовали закрыть окна и двери, если они почувствуют дым.

Взрыв произошел на нефтехимическом заводе IQOXE, который занимается выпуском этиленоксида, гликолей и производных этиленоксида. Пожар привел к частичной остановке железнодорожного сообщения в провинции, а также перекрытию некоторых автодорог.

Breaking: Multiple injuries reported after an explosion at a chemical factory in Tarragona, Spain. pic.twitter.com/ImEfaETQxq — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 14, 2020