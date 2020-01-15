РЖД закупит 15 тысяч компьютеров с российским процессором «Эльбрус»

Москва, 15 января. РЖД намерено закупить пятнадцать тысяч компьютеров с российским процессором «Эльбрус» на один миллиард рублей. Соответствующая информация есть на сайте госзакупок.

В документах к тендеру поясняется, что цена одного компьютера не должна быть выше 72 тысяч рублей, а также что они должны быть сразу оборудованы клавиатурой, мышью и монитором с разрешением не ниже Full HD. Компьютеры должны быть поставлены не позднее 25 мая 2020 года, срок исполнения договора — октябрь 2020 года.

Сообщается, что компьютеры предназначаются для 230 филиалов РЖД в России.

Как сообщают «Известия», РЖД предложили выделить нападение на персонал поездов в отдельную статью УК РФ. За применение не опасного для жизни или здоровья персонала насилия предлагается предусмотреть штраф до 200 тысяч рублей или принудительные работы до двух лет. Инициатива связана с ростом количества случаев нападения на персонал РЖД на 27% в 2019 году по сравнению с предыдущим годом.