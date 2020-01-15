Штаб-квартире ООН не место в Нью-Йорке. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

США не пускает дипломатов в Штаб-квартиру ООН

Организация Объединенных Наций намеренно или случайно никак не реагировала на то что американцы убили официальное лицо Ирана, а Иран атаковал военные базы США. В ООН не обратили внимания и на то, что гражданскую войну в Ливии остановили Россия и Турция. В это же время, когда министр иностранных дел Ирана собирался выступить на Совете безопасности ООН, американцы попросту не дали ему визу. Впрочем, это происходит не впервые: в прошлом году российским дипломатам также затянули выдачу виз. Стараниями американской администрации и Трампа международная политика превратилась в бардак.

Политический прогноз на 2020 год от Кори Левандовски

Кори Левандовски — первый руководитель избирательной кампании Дональда Трампа в 2015 году. Он дал мощный прогноз на развитие политической жизни Америки в 2020 году.

Во-первых, импичмент провалится. Сенат оправдает Трампа, причем, по быстрой процедуре. Во-вторых, Берни Сандерс станет кандидатом от демократов, а Александрия Окасио-Кортес фактически возглавит Демократическую партию. Также украинская история похоронит Джо Байдена.

Многие называют Берни Сандерса будущим соперником Дональда Трампа, потому что есть предположение, что он сможет обойти экс-вице-президента США Джо Байдена. Предположим, Берни Сандерс выиграет выборы и станет президентом. Тогда вице-президентом станет Окасио-Кортес. Случись что с Сандерсом, которому на момент избрания будет 79 лет, его место должна занять Кортес, которой стукнет 31 год. Однако есть правовая коллизия: президентом США не может быть человек моложе 35 лет.

Кроме этого Левандовски спрогнозировал, что в 2020 году демократы потеряют большинство в Палате представителей, и контроль над Сенатом удержат республиканцы. Трамп же, по его мнению, выиграет с еще большим перевесом по голосам выборщиков, чем в 2016 году, и экономика США продолжит расти. В прогнозах есть и заключение торговой сделки Америки и Китая.

Дональд Трамп отказался выводить войска из Ирака

После того, как в ходе ракетного удара США на территории Ирака был убит иранский генерал Сулеймани, иракский парламент проголосовал за вывод из своей страны иностранных войск. В отличие от других государств, которые с уважением относятся к чьему-либо суверенитету, США ответили отказом. «Этого не будет», — сказал Трамп. Он не только отказался подчиниться требованию суверенного государства на его территории, но еще и пригрозил строгими санкциями, в случае если к американским войскам вздумают проявить враждебность.

Кроме этого, глава Белого дома сообщил, что американские военные не уйдут из республики до тех пор, пока иракское правительство не компенсирует Штатам расходы на строительство авиабазы в Ираке.

Facebook, Instagram и Twitter блокируют авторов любых упоминаний о Касеме Сулеймани

Facebook, повинуясь санкциям США, удалили записи в поддержку Касема Сулеймани. При том не только хвалебные, но и осуждающие. То же самое произошло и в принадлежащей интернет-гиганту соцсети Instagram.

В Иране все популярные соцсети: Telegram, Facebook, Twitter — заблокированы. 24 млн иранцев сидят только в Instagram, но не имеют возможности обсуждать там новости своей страны. Любое упоминание Касема Сулеймани удаляется, а автор блокируется.

В январе 2020 года Twitter заблокировал официальный аккаунт президента Сирии Башара Асада и официальный аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Причем у Хаменеи несколько аккаунтов на разных языках. Заблокирован только английский — дабы англоговорящее население планеты не имело возможности читать информацию из первоисточника. Почему? Потому.

Санкции коснулись и известного иранского Instagram-правозащитника и журналиста Имадеддина Баги, у которого почти 40 000 подписчиков. Он неоднократно был заключен под стражу за критику действующего режима Ирана. Баги опубликовал несколько постов о гибели Сулеймани. Все они были удалены приложением.

Новые американские базы

Также власти США сообщили, что они намерены построить авиабазы для стратегических бомбардировщиков в Ираке. Кроме того, речь идет и о неких островах к востоку от Тайвани и Филиппин. Там армейцы хотят разместить комбинированные подразделения, которые займутся информационным, радиоэлектронным и кибер-противоборством, а также, что особенно интересно, — высокоточными, дальнобойными и гиперзвуковыми ракетами.

Sputnik Эстония грозят уголовные дела

В декабре сотрудники агентства Sputnik Эстония (подразделение организации «Россия сегодня») получили от руководства департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы о возбуждении уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц России в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА «Россия сегодня», в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Европейская федерация журналистов (EFJ) направила на специализированную информационную платформу Совета Европы уведомление о нарушении прав журналистов агентства Sputnik Эстония. Об этом сообщил генсек организации Рикардо Гутьеррес. Но фактически ничего не изменилось.

Сотрудники издания были вынуждены с 1 января прекратить трудовые отношения с головной редакцией МИА «Россия сегодня», а сайт перешел на работу в чрезвычайном режиме. В ОБСЕ сообщили, что следят за ситуацией, и призвали «без необходимости не создавать препятствий работе зарубежных журналистов».