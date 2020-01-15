Политолог Марков назвал Россию главным мотором урегулирования в Ливии

Москва, 15 января. Россия является одним из главных моторов урегулирования конфликта в Ливии, Москва может оказать воздействие и на других заинтересованных в этой ситуации партнеров: на Францию, Италию, ОАЭ, Катар и Египет, заявил политолог Сергей Марков.

По данным Минобороны РФ, главным итогом переговоров по Ливии, состоявшихся в Москве, является достижение согласия ливийских сторон по бессрочному продолжению режима прекращения огня.

«Россия является одним из главных моторов урегулирования в Ливии, и она может оказать воздействие на других активно заинтересованных в этой ситуации партнеров. Это в первую очередь Франция, Италия, ОАЭ, Катар и Египет», — прокомментировал итоги переговоров в интервью «Слово и Дело» Марков.

Его оценку разделяет член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин. По словам эксперта, Россия смогла сформировать «уникальную собственную внешнеполитическую концепцию, которая по своей надежности и гарантии безопасности обходит позицию США».

Россия, по его словам, в отличии от дискредитировавших себя Штатов, «становится неким стабилизирующим надежным партнером, который может решать на международном уровне очень много спорных моментов и делать такие нереальные вещи по урегулированию в Ливии».

Предложение ввести режим тишины в Ливии поступило со стороны президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств призвали стороны конфликта прекратить боевые действия с 12 января.

В Москве 13 января прошли переговоры с участием противоборствующих сторон в Ливии. В ходе этой встречи удалось добиться бессрочного прекращения боевых действий. Присутствовавшая на переговорах делегация ПНС подписала составленного соглашение; фельдмаршал Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию, положительно отнесся к документу, но взял двое суток на размышление и вернулся на родину, чтобы обсудить его с лидерами поддерживающих ЛНА племен.

Все участники встречи подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Ливии. Кроме того, проведение подобной встречи в Москве создает благоприятные условия для организации Берлинской конференции по Ливии, которая намечена на 19 января.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, произошедшая встреча стала важной вехой в жизни Ливии. В интервью Федеральному агентству новостей он напомнил, что в качестве проводников ранее выступали многие страны: Франция, Италия, ближневосточные государства, в том числе Арабские Эмираты, и, естественно, ООН. Но их действия ни к чему не привели. Военные действия не прекратились, и, более того, они интенсифицировались.

В Москве, подчеркивает политолог, «произошел трудный, но важный и конструктивный шаг вперед в сторону мирного урегулирования процесса в Ливии». Шаповалов выразил уверенность, что за этим «последуют дальнейшие шаги, которые приведут к мирному урегулированию».