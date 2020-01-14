Трюдо заявил, что напряженность привела к крушению украинского «Боинга» в Иране

Оттава, 14 января. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что авиакатастрофу с участием украинского «Боинга» в Иране спровоцировали обостренные отношения между Вашингтоном и Тегераном.

Канадский премьер напомнил, что в результате трагедии погибло 57 граждан Канады и призвал к деэскалации конфликта.

«Если бы не было напряженности, если бы не было недавней эскалации в регионе, то все эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями», — заявил Джастин Трюдо.

По словам главы канадского правительства, от иранской стороны в данной ситуации требуется «признание ответственности и компенсация», сообщает «Газета.ру».

«Такое происходит в условиях конфликта и войны. Невинные люди несут львиную долю тягот, и (произошедшее. — Прим. ФАН) напоминает нам о необходимости напряженно работать над деэскалацией, продвигаясь к сокращению напряженности, к нахождению пути, на котором не будет дальнейшего конфликта и убийств», — говорит Джастин Трюдо.

Напомним, что украинский пассажирский самолет «Боинг-737» 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана. На борту лайнера находились граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана — все они погибли.

Власти Ирана взяли на себя ответственность за авиакатастрофу, заявив, что причиной крушения стала ошибка сил ПВО, которые были приведены в боевую готовность из-за активизации военных действий со стороны США. Перед этим Соединенные Штаты нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате чего погиб иранский генерал Касем Сулеймани, который командовал спецназом «Аль Кудс».