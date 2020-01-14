Украина готова отправить 20 военных в Ирак для поддержки войск НАТО

Киев, 14 января. Украина заявила о готовности направить в Ирак двадцать военных, чтобы поддержать миссию НАТО на Ближнем Востоке. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

В 2019 году Украина получила предложение от НАТО продолжить сотрудничество, в котором ей предоставлялся статус потенциального операционного партнера миссии НАТО в Ираке. Киев уже обратился с просьбой предоставить ему статус полного партнера.

«Я проинформировал заместителя генсека, что на Украине есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма», — заявил Кулеба в ходе встречи заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой.

Напомним, 31 октября текущего года в Киеве прошло заседание комиссии НАТО — Украина, пишут «Известия». В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга последний отметил, что для присоединения к Североатлантическому альянсу Украине необходимо провести серьезные реформы, сообщает телеканал «360».

5 ноября Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса, все союзники согласились с присоединением Украины к военному блоку. Кроме того, Столтенберг сообщил, что НАТО поможет Киеву провести в стране необходимые реформы. Он также напомнил, что Украина является партнером НАТО, и для многих государств партнерство стало первым шагом к членству в блоке.