Американский генерал Макконвилл заявил о нежелании США соперничать с Россией и Китаем

Вашингтон, 14 января. США не хотят конфликта с Российской Федерацией и Китаем, несмотря на провозглашенное Стратегией национальной обороны США соперничество крупных государств, сообщил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, выступая во вторник в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Соперничество великих держав не обязательно означает их конфликт. Если честно, мы не хотим конфликта великих держав. Мы хотим, чтобы было соревнование, которое не перерастало бы в конфликт», — заявил американский военачальник.

Как утверждает Джеймс Макконвилл, Вашингтон больше всего опасается ядерного потенциала РФ и КНР.

«В конечном счете ядерное оружие создает угрозу самому существованию [Соединенных Штатов Америки]. Мы ни в коем случае не хотим вступать в ядерную войну», — заявил начальник штаба сухопутных войск США, отметив, что никто не хочет допустить обмена ядерными ударами между великими державами.

В январе 2018 года Соединенные Штаты выпустили первую за десять лет редакцию Стратегии национальной обороны. В документе говорится о возвращении к эпохе соперничества великих держав, а Россия и Китай там называются главными стратегическими соперниками Америки.

Как сообщает RT, Конгресс США опубликовал доклад, в котором рассматриваются особенности российской политики в отношении ее ядерного вооружения, в частности его модернизации и вероятности применения сил и средств, находящихся в распоряжении ВС Российской Федерации. В тексте указывается, что США уступают России в вопросе совершенствования ядерного вооружения.