Россельхознадзор ввел ограничения на поставки лизина из США

Москва, 14 января. Россельхознадзор приостановил ввоз на территорию России лизина из США для кормовых целей, сообщает пресс-служба ведомства.

Россельхознадзор уже информировал США ранее о необходимости проведения инспекции предприятий по производству лизина, занимающихся поставками этой кормовой добавки в Россию. Однако соответствующие американские ведомства до сих пор не дали ответ о готовности принять российских специалистов.

В связи с этим с 20 января 2020 года ввоз лизина на территорию России, произведенного двумя американскими предприятиями, будет приостановлен, передают «Известия».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Россельхознадзор может запретить поставки риса из-за Вьетнама. Решение может быть принято при повторном выявлении карантинных объектов. Ранее ведомство выявило в трех партиях вьетнамского риса многоядную муху-горбатку.

В конце прошлого года стало известно, что Россельхознадзор вводит с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки в Россию цитрусовых из Китая. Решение об ограничении импорта было принято в связи с продолжающимися случаями выявления в продукции из КНР опасных карантинных объектов.