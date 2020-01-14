Пьяная мать выбросила 9-месячную дочь из купе поезда на Кубани

Москва, 14 января. Женщина, которая бросила свою девятимесячную дочь на лестницу между этажами вагона поезда Симферополь – Москва, была снята с поезда. Об этом сообщает пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 января. 36-летняя жительница Воронежа ехала со своим сожителем, а также с семилетней и девятимесячной дочерями. Находясь в нетрезвом состоянии, пассажирка вынесла младенца из купе и бросила на лестницу между этажами вагона. Произошедшее было снято камерами видеонаблюдения. Это видео опубликовал Пятый канал.

Семью сняли с поезда на следующей станции, а затем доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Крымская. Младшая из дочерей была отправлена в центральную районную больницу, а старшая – в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних, проведя с женщиной и ее сожителем профилактическую беседу, составили в отношении нее административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — рассказала Кумалагова.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части моста. Переправа является самой длинной в России. Протяженность Крымского моста составляет 19 километров.