НАБУ расследует причастность Порошенко и Обамы к разграблению бюджета Украины в 2014 году



Киев, 14 января. Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провести расследование захвата государственной власти на Украине в 2014 году, а также разграбление бюджета и финансовой помощи представителями администрации тогда действующего президента США Барака Обамы, в сговоре с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщил у себя в Facebook депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин

«Как и обещал, публикую беспрецедентное по своему историческому значению определение Высшего антикоррупционного суда Украины от 9 января 2020 года. Этим определением суд удовлетворил заявление фракции ОПЗЖ и обязал НАБУ провести расследование по факту незаконного захвата власти на Украине и разграбления средств государственного бюджета Украины, а также средств международной финансовой помощи представителями президента США Обамы в сговоре с Порошенко», — написал украинский парламентарий, прикрепив к сообщению ссылку на документ.

Как пишет Кузьмин, теперь детективы НАБУ должны расследовать, кто стоит за захватом власти на Украине в 2014 году, и кто вывез в офшоры 100 миллиардов долларов США, которые упоминал адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

«Джулиани не только обвинил Обаму и Порошенко в сговоре с целью захвата власти в Украине, но и утверждал, что украденные на Украине деньги присваивались Порошенко, Клинтон и Байденом в пропорции 30/70», — пишет украинский оппозиционер.

Также Ренат Кузьмин призвал президента страны Владимира Зеленского посодействовать ходу следствия, в рамках которой будет дана правовая оценка украинским событиям 2014 года, сообщает «Газета.ру».

Главная площадь Киева — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины в ноябре 2013 года после заявления правительства страны о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Площадь на несколько месяцев превратилось в эпицентр противостояния силовиков и радикалов, многие из которых причисляли себя к украинским неонацистам. В ходе столкновений погибли более 100 человек, ответственность за смерть которых правительство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, возложило на бывшего президента страны Виктора Януковича и сотрудников специального подразделения МВД «Беркут». Янукович и экс-сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам.