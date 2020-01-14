Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 14 января. Боевики в Идлибской зоне деэскалации обстреляли 22 населенных пункта провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки было зафиксировано 26 обстрелов.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Телль-Алуш, Сабикия, Ансар провинции Алеппо; Сафсара, Телль-Метвази, Кульджок, Ардаж-Даг, Чекурджак, Нахшебба, Айн-эль-Кантара провинции Латакия; Телль-Сиди-Джафар, Хан-Шейхун, Хальбан, Харки-Хафер-Дун, Абу-Дафна, Крати, Зайтуна, Хабит, Захабия провинции Идлиб, Кара-Джурн, Хулайз провинции Хама.

Ранее во вторник Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийская армия начала перебрасывать некоторые подразделения из Идлиба на юг Алеппо. САА направила в соседнюю провинцию конвой с тяжелыми артиллерийскими орудиями, танками и минометами. Кроме того, правительственные силы сбрасывают листовки для жителей оккупированных джихадистами поселков и городов с призывами на время боевых действий перебраться на территории, находящиеся под контролем САА.