Начальники генштабов США и Украины обсудили ситуацию с безопасностью в Европе

Брюссель, 14 января. Начальник генерального штаба Украины Руслан Хомчак и председатель объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли обсудили в Брюсселе европейскую безопасность, сообщает пресс-служба КНШ.

По данным пресс-службы, стороны «обсудили текущую обстановку в области безопасности в Европе».

«Украина является ключевым партнером НАТО и играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в Европе», - говорится в сообщении.

В пресс-службе украинского военного ведомства добавили, что во время визита в штаб-квартиру НАТО Хомчак провел переговоры с начальниками штабов обороны ВС Британии и Румынии и начальниками генштабов ВС Литвы и Польши.

«Речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными силами Украины и армиями стран НАТО, а также обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества», - говорится в сообщении.