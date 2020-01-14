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Послание Путина Федеральному собранию можно будет посмотреть на вершине Эльбруса

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Послание Путина Федеральному собранию можно будет посмотреть на вершине Эльбруса

Москва, 14 января. Послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию можно будет посмотреть на специальном экране, установленном на горе Эльбрус на высоте 3847 метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба Кабардино-Балкарского регионального отделения ОНФ

«В Кабардино-Балкарии благодаря содействию властей республики экран для трансляции послания президента России Федеральному собранию установлен на склоне Эльбруса. Самая высокая точка для просмотра послания Путина расположена на станции «Гара-Баши» на высоте 3847 метров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Экран, размещенный на Эльбрусе, имеет четыре с половиной метра в ширину и почти три метра в высоту. Его будет хорошо видно лыжниками, которые начинают с этой точки спуск по трассе.

Российский президент огласит свое послание 15 января. Мероприятие начнется в Центральном выставочном зале «Манеж» ровно в полдень.

На оглашении послания главы государства традиционно присутствуют члены Совфеда, депутаты Госдумы, члены кабмина, руководители Конституционного и Верховного судов. Также участие во встрече принимают губернаторы, председатели Заксобраний российских регионов, общественные деятели, главы традиционных конфессий и руководители крупнейших СМИ страны. Во время выступления президент рассказывает о стратегических направлениях развития России на ближайшую перспективу.

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Источник: РИА Новости
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