Польский оператор заявил о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»

Варшава, 14 января. Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польской стороне транспортировать нефть в Белоруссию, сохраняя поставки на свои нефтеперерабатывающие заводы, сообщает пресс-служба польского оператора «Дружбы» PERN.

«Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются действующие договоры в области транспортировки нефти на НПЗ», — говорится вы заявлении пресс-службы польского оператора PERN.

На данный момент Белоруссия закупает нефть только из Российской Федерации. На фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что его страна ищет альтернативные источники поставок нефти. Он отмечал, что Минск может рассмотреть варианты с реверсом американской или саудовской нефти через Польшу по нефтепроводу «Дружба».

Ранее RT сообщало, что помимо Польши, Белоруссия направила коммерческие предложения по импорту нефти Украине, Казахстану, Азербайджану и прибалтийским государствам.

Сообщается, что в Баку могут быть заинтересованы поставками нефти в Белоруссию. Официальный представитель Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов говорил, что азербайджанская сторона готова к поставкам, но конкретики между странами пока нет.