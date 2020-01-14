Польский оператор заявил о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»

Варшава, 14 января. Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польской стороне транспортировать нефть в Белоруссию, сохраняя поставки на свои нефтеперерабатывающие заводы, сообщает пресс-служба польского оператора «Дружбы» PERN.
«Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются действующие договоры в области транспортировки нефти на НПЗ», — говорится вы заявлении пресс-службы польского оператора PERN.
На данный момент Белоруссия закупает нефть только из Российской Федерации. На фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что его страна ищет альтернативные источники поставок нефти. Он отмечал, что Минск может рассмотреть варианты с реверсом американской или саудовской нефти через Польшу по нефтепроводу «Дружба».
Ранее RT сообщало, что помимо Польши, Белоруссия направила коммерческие предложения по импорту нефти Украине, Казахстану, Азербайджану и прибалтийским государствам.
Сообщается, что в Баку могут быть заинтересованы поставками нефти в Белоруссию. Официальный представитель Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов говорил, что азербайджанская сторона готова к поставкам, но конкретики между странами пока нет.
«Переговоры на этот счет велись, в принципе, мы готовы, можем поставить, как и раньше», — заявил Ахмедов, подчеркнув, что пока еще нет «ничего конкретного».