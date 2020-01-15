Сирия, 15 января. Неизвестный ракетный удар нанесен по американской базе в Ираке. В Хасаке в лагере «Аль-Холь» жены ИГИЛ1* насмерть запытали беженку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям радикалов на севере Хамы.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): подозреваются в убийстве женщины в лагере беженцев «Аль-Хол» в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: спровоцировала боестолкновение на севере Хамы с правительственными силами.

Курдские вооруженные формирования: выясняют обстоятельства убийства беженки в Хасаке в лагере для беженцев «Аль-Хол», подозреваются в установке мины в районе Тель-Абъяда в Ракке.

Провинция Алеппо

Как сообщает новостное агентство Vegend News, в восточной части Алеппо два мирных жителя подорвались на остатках боеприпасов джихадистов «Джебхат ан-Нусры»1. Как сообщает источник, двое мужчин возвращались с рыбалки на автомобиле и наехали на снаряд. Источник не уточняет конкретный тип снаряда, но известно, что он был установлен на обочине проселочной дороги. Отметим, что ранее поселок находился под контролем боевиков «Ан-Нусры» так называемой вооруженной оппозиции.В 2016 году радикалы покинули ее, но преднамеренно оставили мины-ловушки на обочинах дорог, в подвалах жилых домов, школ и госпиталей, а также в фермерских угодьях.

Вертолет ВКС России отогнал курдских радикалов, которые попытались забросать камнями российско-турецкий патруль военной полиции у города Кобани (Айн-аль-Араб). Видеозапись с попыткой набега сторонников курдских боевиков была о опубликована Telegram-каналом «Военный Осведомитель». После разгона протестующих, патруль продолжил свой маршрут без отклонений.

Провинция Ракка

На севере провинции в районе города Тель-Абъяд на противопехотной мине подорвался член протурецкого ополчения. Как сообщает агентство Alk Habour, боец проводил патрулирование в окрестностях и случайно наступил на мину-ловушку. Предполагается, что мина была оставлена курдскими радикалами «Демократических сил Сирии» (SDF), которые покинули город в середине октября прошлого года в ходе операции ВС Турции «Источник мира». Однако,перед отступлением радикалы намеренно минировали дороги, сельскохозяйственные угодья и жилые кварталы.

Провинция Хама

На севере провинции правительственные силы обменялись ракетно-артиллерийскими ударами с радикалами «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Аль-Хавия. Ранее джихадисты открыли из минометных установок огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА), вынуждая военнослужащих ответить на провокацию, как сообщает агентство Step News. Источник также сообщает об интенсификации разведывательных вылетов ВКС РФ над позициями боевиков.

Провинция Хасака

Как передает новостное агентство ANF News, в лагере беженцев «Аль-Хол» во время обхода охрана обнаружила в одной из палаток неопознанный женский труп. Как сообщает источник, на теле убитой были обнаружены следы пыток и следы побоев. Тело обнаружили в секторе, где проживают члены семей террористов «Исламского государства», их вдовы и жены. Наиболее вероятно, что женщина была убита вдовами ИГИЛ, которые пользуясь халатностью лагерной охраны из числа боевиков SDF пытаются воссоздать «халифат» и насиживают свои порядки среди беженцев. Неделю назад жены ИГИЛ задушили беженку за отказ носить никаб.

Ирак

По информации агентства Step News Agency, к северу от города Багдад неизвестные нанесли удар несколькими ракетными снарядами по военному лагерю американских военнослужащих «Аль-Таджи». Информации о пострадавших среди военнослужащих пока не поступало. В обстреле подозревает отряды Корпуса Стражей Исламской революции в связи с обострением американо-иранского конфликта. Напомним, что эскалация была спровоцирована авиаударом ВВС США по колонне высокопоставленных членов КСИР и «Хашд аш-Шааби» 3 января. Авиаудар был нанесен в аэропорту Багдада, в результате погиб командующий спецслужбами «Аль-Кудс» иранского КСИР Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

1 Организация запрещена на территории РФ.