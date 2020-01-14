Кудрин назвал эффективный метод борьбы с бедностью

Москва, 14 января. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что адресные субсидии малоимущим семьям являются наиболее эффективным способом борьбы с бедностью.

По мнению Кудрина, адресные субсидии семьям с доходами ниже прожиточного минимума могли бы стать более эффективным инструментом для снижения бедности.

«Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов», — пояснил он.

Глава Счетной палаты также добавил, что отмена НДФЛ для граждан с низким уровнем дохода имеет «очень косвенное» отношение к борьбе с бедностью. По его словам, самые нуждающиеся люди не имеют доходов, поэтому изменение ставки НДФЛ не окажет влияния на их благосостояние.

«Это семьи с детьми, с больными детьми, семьи, которые по какой-то причине не могут работать», — отметил Кудрин.

Ранее стало известно, что депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект, который предполагает отмену НДФЛ для лиц, имеющих доход ниже двух минимальных размеров оплаты труда. По мнению авторов законопроекта, данная мера позволит дать толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения, а также окажет реальную поддержку гражданам с низким уровнем дохода.